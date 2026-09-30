Электромонтер и учительница из Рязани строят образцовую семью

Руководитель Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодоженов, которую сама пара в шутку называет «стандартной и образцовой». На самом деле за этим определением скрывается настоящая сказка о любви, которая началась с обычного знакомства в интернете.

Андрей работает электромонтером на железной дороге, а его избранница Анастасия преподает историю и английский язык в одной из рязанских школ. Их пути пересеклись на сайте знакомств — без всяких рекомендаций и наставлений со стороны.

Однако судьба распорядилась так, что эта встреча была почти неизбежна. Подруга Насти еще за полгода до знакомства с Андреем очень хотела свести их вместе, но тогда не получилось. Когда же Настя показала подруге фотографию своего нового знакомца, та лишь воскликнула: «Так именно с ним я и хотела тебя познакомить!»

Пара вместе уже два года. По словам Насти, она «оооочень долго» ждала заветного предложения руки и сердца. И вот оно наконец прозвучало — в Москве на ВДНХ. Конечно же, девушка сразу согласилась стать женой своего избранника.

Сейчас молодожены сосредоточены на завершении ремонта в своей квартире. А в следующем году планируют приступить к выполнению демографической программы. Пока супруги думают о двух наследниках, но, как с улыбкой добавляют, «может, и больше».