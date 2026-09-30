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Новости России

ЦБ прогнозирует нормализацию ситуации с топливом в России до конца 2026 года

Анастасия Мериакри
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Банк России ожидает, что текущие сложности на рынке нефтепродуктов носят временный характер и не приведут к долгосрочному ускорению роста цен в других секторах экономики. Такой вывод содержится в опубликованном проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов.

В своем базовом сценарии Банк России исходит из того, что пик проблем на топливном рынке будет пройден до конца текущего года. Регулятор подчеркивает, что влияние этого фактора на стоимость прочих товаров и услуг останется ограниченным.

«В базовом сценарии Банк России предполагает, что ситуация на топливном рынке нормализуется до конца 2026 года, её влияние на цены других товаров и услуг будет ограниченным и устойчивая инфляция возобновит снижение», — отмечается в документе ЦБ.

Заметный рост стоимости бензина и дизельного топлива, зафиксированный в середине 2026 года, стал одним из ключевых драйверов инфляции. В Центробанке связывают эту волатильность, в частности, с временным сокращением объемов производства топлива внутри страны. При этом устойчивую инфляцию в первом полугодии регулятор оценивал в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

Согласно базовому прогнозу, по итогам всего 2026 года общая инфляция в России составит 6–7%. Однако уже в 2027 году регулятор рассчитывает вернуть этот показатель к целевому уровню в 4%, после чего инфляция должна стабилизироваться и удерживаться вблизи этой отметки.

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