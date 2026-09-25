Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

В Воронеже растёт число пострадавших после атаки дронов

Алексей Самохин
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Над Воронежем и минимум шестью районами области ночью 25 сентября сбили 88 беспилотников. Число пострадавших выросло до 13 человек, среди них шестилетний ребёнок.

О результатах отражения атаки сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили все 88 БПЛА в небе над регионом.

По первым данным, в Воронеже ранения получили четыре человека — две женщины с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести доставили в больницы, двум мужчинам помощь оказали на месте. Позже Гусев уточнил: число пострадавших выросло до 13. Помощь шестилетнему ребёнку оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась. Женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации, ещё один человек госпитализирован, один проходит обследование, остальным медицинская помощь на месте была признана достаточной.

В городе продолжают обходить территории и фиксировать повреждения. У ряда многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили. Обломки БПЛА также повредили несколько нежилых и производственных зданий, в некоторых случаях попадания сопровождались возгораниями.

«Всем пострадавшим обязательно окажем необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — написал Гусев.

Губернатор напомнил жителям: приближаться к обломкам беспилотников категорически запрещено. Если фрагменты БПЛА обнаружены, а оперативные службы на месте ещё не работают, нужно звонить по номеру 112. Фото- и видеосъёмка последствий ударов и работы ПВО также под запретом. 

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