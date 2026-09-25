На Московском шоссе в Рязани меняют канализационный коллектор

На Московском шоссе в Рязани ремонтируют участок канализационного коллектора. Работы завершат в ноябре, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Коллектор чинят методом протяжки полимерного профиля — так трубу обновляют изнутри без раскопки всей трассы. На сегодня рабочие промыли 680 метров коллектора и навили профилем больше 500 метров.

Ремонт идёт в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Самотечный коллектор отвечает за то, чтобы стоки уходили самостоятельно, под уклон, без насосов. Изношенные участки такой сети — частая причина протечек и провалов грунта.