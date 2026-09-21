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Общество

МТС запустила зоны бесплатного Wi-Fi в парках Рязани

Алексей Самохин
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ПАО «МТС» сообщило об открытии зон бесплатного Wi‑Fi на территории шести популярных среди рязанцев мест отдыха – в Лесопарке, Рязанской ВДНХ, Верхнем и Нижнем городских парках, скейт-парке на Лыбедском бульваре и сквере им. А.В. Александрова. До конца осени сеть бесплатного Wi-Fi охватит еще 7 парков и скверов Рязани. 

Для обеспечения покрытия в прогулочных зонах и местах отдыха в Лесопарке установлено три точки с Wi‑Fi‑оборудованием. Бесплатный интернет от МТС теперь покрывает входную группу, объекты питания, сцену, спортивную площадку и детские аттракционы.  На территории Рязанской ВДНХ появились две точки Wi-Fi, которые охватывают главный вход и сцену. 

В Верхнем городском парке бесплатный Wi-Fi покрывает центральную входную группу со стороны ул. Ленина, розарий и зону возле Филармонии, в Нижнем городском парке — места прогулок и отдыха рядом с памятником С.А. Есенина. В сквере им. Александрова сеть доступна на прогулочной зоне и в парке аттракционов за гипермаркетом «Европа». 

Воспользоваться бесплатным интернетом в парках может любой желающий. Для подключения к точке Wi‑Fi нужно выбрать на своём устройстве сеть «RZN_WIFI» и пройти короткую авторизацию. Сеть доступна абонентам всех операторов.

«В выходные дни парки Рязани превращаются в настоящие острова отдыха, где люди хотят отключиться от суеты, но при этом оставаться на связи с близкими. Теперь гости Лесопарка и ВДНХ могут в режиме «прямого эфира» делиться впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах с мероприятий на популярных городских площадках. В дальнейшем мы запустим зоны бесплатного Wi-Fi и в других общественных пространствах города», – сообщил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. 

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