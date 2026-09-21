МТС запустила зоны бесплатного Wi-Fi в парках Рязани

ПАО «МТС» сообщило об открытии зон бесплатного Wi‑Fi на территории шести популярных среди рязанцев мест отдыха – в Лесопарке, Рязанской ВДНХ, Верхнем и Нижнем городских парках, скейт-парке на Лыбедском бульваре и сквере им. А.В. Александрова. До конца осени сеть бесплатного Wi-Fi охватит еще 7 парков и скверов Рязани.

Для обеспечения покрытия в прогулочных зонах и местах отдыха в Лесопарке установлено три точки с Wi‑Fi‑оборудованием. Бесплатный интернет от МТС теперь покрывает входную группу, объекты питания, сцену, спортивную площадку и детские аттракционы. На территории Рязанской ВДНХ появились две точки Wi-Fi, которые охватывают главный вход и сцену.

В Верхнем городском парке бесплатный Wi-Fi покрывает центральную входную группу со стороны ул. Ленина, розарий и зону возле Филармонии, в Нижнем городском парке — места прогулок и отдыха рядом с памятником С.А. Есенина. В сквере им. Александрова сеть доступна на прогулочной зоне и в парке аттракционов за гипермаркетом «Европа».

Воспользоваться бесплатным интернетом в парках может любой желающий. Для подключения к точке Wi‑Fi нужно выбрать на своём устройстве сеть «RZN_WIFI» и пройти короткую авторизацию. Сеть доступна абонентам всех операторов.