Полиция Рязанской области за выходные доставила в отделы более 50 человек

В Рязани и области полицейские за пятницу и выходные доставили в отделы для разбирательства более 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Рейды проводили для поддержания порядка, проверки соблюдения миграционного законодательства и пресечения нарушений в сфере оборота алкоголя.

В ходе мероприятий сотрудники полиции выявили восемь нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Нарушителям грозят штрафы.

В центре Рязани и возле крупных торговых центров полицейские проверяли соблюдение общественного порядка. Особое внимание уделяли местам с большим скоплением людей.

Кроме того, сотрудники полиции установили местонахождение и задержали трех человек, находившихся в федеральном розыске.

Проверочные и рейдовые мероприятия в Рязанской области продолжаются. Полиция намерена и дальше выявлять нарушения миграционного законодательства и пресекать правонарушения в общественных местах.