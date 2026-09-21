Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Группа «Вирус!» и Марина Девятова поддержали участников шоу «Ты супер!»

Алексей Самохин
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Анастасия Симоганова, победительница третьего сезона международного конкурса «Ты супер!» (16+), вернулась на сцену проекта спустя семь лет. В третьем выпуске юбилейного сезона она исполнила песню «А снег идёт» Майи Кристалинской и получила четыре зеленые кнопки от жюри.

Выпуск вышел 20 сентября на телеканале НТВ. Участники прошлых сезонов снова выступают перед жюри и рассказывают, как изменилась их жизнь после проекта.

Выступление Симогановой оценили все члены жюри. Ёлка отметила, что Анастасия стала взрослее, сохранив при этом творческий потенциал. Александр Панайотов сказал, что участница нашла себя, а Игорь Крутой отметил новый уровень ее выступления.

Поддержать Анастасию пришли участники группы «Вирус!». Сейчас девушка работает в коллективе тур-менеджером. Оля Лаки поздравила Симоганову и вспомнила ее победу в третьем сезоне конкурса.

«Семь лет назад ты пришла на эту сцену и победила. И вот спустя время ты снова здесь, но уже не как маленькая девочка, а как взрослый человек, который полностью живёт музыкой. Мы тобой очень гордимся!» — сказала Оля Лаки.

В этом же выпуске выступила Кристина Старостина, участница шестого и седьмого сезонов «Ты супер!». Она исполнила песню «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Игоря Шаферана и Евгения Птичкина.

Кристина получила четыре зеленые кнопки. Диана Арбенина поблагодарила ее за эмоции, Ёлка похвалила манеру исполнения, а Александр Панайотов отметил силу голоса. Игорь Крутой обратил внимание на отличие исполнения от первоначальной нежности композиции.

После выступления Старостину поддержала заслуженная артистка России Марина Девятова. Певица посоветовала девушке связать свою жизнь с народной песней и отметила ее тембр голоса. Затем они вместе исполнили эту же композицию.

По итогам выпуска в полуфинал прошли Екатерина Морозова, Карина Исмаилова, Анастасия Симоганова и Юрий Тришин. Пятым полуфиналистом стала Мария Ражева, имя которой назвал ведущий Вадим Такменёв.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимаются компании «ВайТ Медиа» и «Центральное телевидение».

Фото: НТВ

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