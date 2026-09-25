Общество

Мэрия Рязани ответила на жалобу о Театральной площади

Алексей Самохин
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Рязанец пожаловался губернатору Павлу Малкову на состояние Театральной площади. Администрация Рязани ответила, что ищет средства на благоустройство площади.

Житель города Дмитрий Милютин оставил комментарий на странице губернатора «ВКонтакте». Он написал, что скамейки на Театральной площади и фонтан находятся в плохом состоянии, а дорога на мосту при въезде в город выглядит разбитой. Милютин также отметил, что по выходным утром на улицах не видно дворников.

Администрация Рязани ответила на комментарий в тот же день. По словам представителей города, службы регулярно убирают площадь: собирают мусор, чистят урны, а летом мыли фонтан. Что касается благоустройства всей площади, в мэрии рассказали, что сейчас ищут источники финансирования для этого проекта.

Тема состояния городских пространств регулярно поднимается в комментариях под постами губернатора — жители пишут о дорогах, тротуарах и уборке дворов. Малков ранее не раз просил горожан сообщать о проблемах напрямую через соцсети, чтобы ускорить реакцию профильных ведомств.

Когда именно начнётся реконструкция Театральной площади, администрация пока не уточнила. 

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