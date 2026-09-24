В Рязани на десятках улиц сегодня вечером отключат электричество на 10–20 минут

В четверг, 24 сентября, с 22:00 специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» приступят к плановым работам по ремонту электросетевого хозяйства. Чтобы минимизировать неудобства и не допустить длительного отсутствия электроснабжения, сотрудники АО «РГРЭС» будут своевременно переводить потребителей на резервные линии питания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В зону кратковременных отключений попадут следующие улицы и проезды:
ул. Грибоедова;
проезд Грибоедова;
ул. Свободы;
проезд Щедрина;
ул. Затинная;
ул. Фурманова;
ул. Либкнехта;
ул. Подгорная;
ул. Гражданская;
1‑й Гражданский проезд;
ул. Новая;
1–6‑й Новые проезды;
ул. Совхозная;
1‑й Совхозный проезд;
ул. Электрозаводская;
ул. Попова;
ул. Радиозаводская;
ул. 8 Марта;
Касимовское шоссе;
ул. Боголюбова;
ул. Макаренко;
ул. Белинского;
проезд Белинского;
ул. Тургенева;
ул. Есенина;
ул. Щедрина;
ул. Фирсова;
ул. Вознесенская;
ул. Ленина;
ул. Урицкого.
Продолжительность каждого отключения составит не более 10–20 минут.