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Общество

В Рязани на десятках улиц сегодня вечером отключат электричество на 10–20 минут

Алексей Самохин
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В четверг, 24 сентября, с 22:00 специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» приступят к плановым работам по ремонту электросетевого хозяйства. Чтобы минимизировать неудобства и не допустить длительного отсутствия электроснабжения, сотрудники АО «РГРЭС» будут своевременно переводить потребителей на резервные линии питания. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В зону кратковременных отключений попадут следующие улицы и проезды:

ул. Грибоедова;

проезд Грибоедова;

ул. Свободы;

проезд Щедрина;

ул. Затинная;

ул. Фурманова;

ул. Либкнехта;

ул. Подгорная;

ул. Гражданская;

1‑й Гражданский проезд;

ул. Новая;

1–6‑й Новые проезды;

ул. Совхозная;

1‑й Совхозный проезд;

ул. Электрозаводская;

ул. Попова;

ул. Радиозаводская;

ул. 8 Марта;

Касимовское шоссе;

ул. Боголюбова;

ул. Макаренко;

ул. Белинского;

проезд Белинского;

ул. Тургенева;

ул. Есенина;

ул. Щедрина;

ул. Фирсова;

ул. Вознесенская;

ул. Ленина;

ул. Урицкого.

Продолжительность каждого отключения составит не более 10–20 минут.

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