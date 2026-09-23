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Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Алексей Самохин
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Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Shot.

Ранее российские военные потребовали признать Дудя* террористом и экстремистом после того, как он выпустил интервью с лидером запрещённой организации «РДК»** Денисом Капустиным***. Бойцы заявили, что выкладывать ролики с человеком, причастным к гибели мирных жителей России, подло и низко.

Дудь* давно находится в статусе иностранного агента в России. Попадание в перечень Росфинмониторинга означает дополнительные правовые последствия для журналиста. Организации и физлица из этого списка попадают под финансовый контроль, банки обязаны блокировать их счета и операции.

*Признан в РФ иностранным агентом.
**«РДК» признана в РФ террористической организацией и запрещена.
***Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

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