Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Shot.

Ранее российские военные потребовали признать Дудя* террористом и экстремистом после того, как он выпустил интервью с лидером запрещённой организации «РДК»** Денисом Капустиным***. Бойцы заявили, что выкладывать ролики с человеком, причастным к гибели мирных жителей России, подло и низко.

Дудь* давно находится в статусе иностранного агента в России. Попадание в перечень Росфинмониторинга означает дополнительные правовые последствия для журналиста. Организации и физлица из этого списка попадают под финансовый контроль, банки обязаны блокировать их счета и операции.

*Признан в РФ иностранным агентом.

**«РДК» признана в РФ террористической организацией и запрещена.

***Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.