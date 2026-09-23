В Госдуме оценили шансы на завершение конфликта на Украине до зимы

Шансы на окончание боевых действий на Украине до наступления зимы реально есть. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее о похожей надежде говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

По словам Чепы, определённые подвижки в переговорном процессе обозначились после визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Депутат считает, что европейские союзники Зеленского пытаются помешать договорённостям между Россией и США, но делать это им становится всё сложнее.

«Европейские кураторы Зеленского всячески пытались поломать определённые договорённости, которые согласовывало с американской стороной и выдвигало наше руководство. Они, как и в 2022 году, как и год назад, после Аляски, так и сейчас пытаются ломать эти соглашения, но всё сложнее и сложнее им это сделать. Если вспомнить визит делегации в Киев, то уже там были определённые подвижки даже по самому сложному вопросу — территориальному. Вы помните, Зеленский сделал определённое заявление на пресс-конференции об этом», — сказал депутат.

После визитов американских переговорщиков в Москву и Киев наступило некое затишье, отметил парламентарий. Но затем Зеленского пригласили в Нью-Йорк, где украинский лидер, предположительно, получил новые указания от западных партнёров.

Чепа также обратил внимание на положение Украины на фронте и в экономике. По его словам, украинская сторона не справляется с растущим преимуществом российской армии, в том числе в применении беспилотников, а НАТО не может переломить эту тенденцию.

«К тому же есть понимание, и оно с каждым днём усиливается, что Украина не может справляться с нарастающим преимуществом на фронтах, с нарастающим преимуществом в войне беспилотников. И НАТО не может с этим справиться. Соперничество с нашими Вооружёнными силами заканчивается их поражением. Понятно, что впереди энергетические проблемы, которые Киев не выдержит, финансовые трудности. Мы помним, что всего лишь на треть выполнены поставки кредита в 90 миллиардов, которые обещаны, а Украина запросила ещё дополнительно 27 миллиардов, что вызвало шок у Европы», — перечислил депутат.