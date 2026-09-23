Стала известна причина смерти актёра Тимофея Ухова

Актёр Тимофей Ухов, известный по сериалу «Тайны следствия», умер 21 сентября в Москве в возрасте 54 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщила ТАСС коллега актёра.

Прощание с Уховым пройдёт 24 сентября в 11:30 в Митинском крематории. В тот же день тело актёра кремируют.

По словам собеседницы агентства, актёр незадолго до смерти сильно болел. «Он болел до этого очень сильно, у него был сердечный приступ. Он потом в больнице пролежал долгое время», — рассказала она ТАСС.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За карьеру он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди самых известных работ актёра — роль в детективном сериале «Тайны следствия», а также участие в проектах «Ивановы — Ивановы» и «Не родись красивой».

«Тайны следствия» — один из самых долгоиграющих российских детективных сериалов, съёмки которого идут с 2000 года. Ухов появлялся в проекте в течение нескольких сезонов и был хорошо знаком зрителям сериала.