Дмитрий Шулькин, фото: Кадр из к\ф «Внимание, трюк!»
Новости кино и ТВ

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

20 сентября в Германии умер советский и российский актер, постановщик трюков и каскадер Дмитрий Шулькин. Ему было 85 лет. Информацию о кончине артиста изданию aif.ru подтвердил его друг Стас Балакин: «Да, он умер… Мы были с Димой знакомы. Он давно жил в Германии».

Дмитрий Шулькин родился 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Изначально его профессиональный путь был далек от искусства: в 1969 году он окончил Ленинградский политехнический институт, получив диплом инженера-механика. Однако любовь к технике и серьезное спортивное прошлое, Шулькин был кандидатом в мастера спорта по автомногоборью, привели его на киностудию.

В кинематографе он начал работать с 1971 года, придя на студию «Ленфильм». Позже, стремясь к профессиональному росту, он в 1987 году окончил Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе.

За свою карьеру Дмитрий Шулькин принял участие в создании 88 фильмов и сериалов (в общей сложности на его счету 95 работ). Он выступал не только как актер, но и как каскадер, постановщик трюков, механик и технический консультант.

Зрители помнят его по ярким ролям в таких картинах, как «Обратная связь» (1977), «Сумка инкассатора» (1977), «Пропавшие среди живых» (1981), «Таможня» (1982), «Сицилианская защита» (1980), «Скорость» (1983), «Омут» (1985), «Лапа» (1991), «Жена для метрдотеля» (1991) и «Третий дубль» (1992). Широкой же аудитории он особенно запомнился благодаря участию в культовом детективном сериале «Улицы разбитых фонарей».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани произошло аварийное отключение света на пяти улицах
Следующая статья
Синоптики пообещали рязанцам теплую, но переменчивую погоду 22 сентября

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Темы
Экономика и бизнес

ЦБ планирует обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при оценке кредитоспособности

В кредитную историю будут включаться сведения о задолженностях физических лиц имущественного характера, в отношении которых судебные приставы уже открыли исполнительное производство.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы из «Тайны следствия» Екатерины Дроновой

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, широко известная зрителям по ролям в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей», ушла из жизни 19 сентября.
Спорт

Захару Петрову подарили теленка за успехи на чемпионате Европы

В честь завоевания медалей на чемпионате Европы 2026 года 24-летнему спортсмену вручили теленка.
Общество

С 1 октября 2026 года вырастут пенсии и изменятся правила работы маркетплейсов

Что изменится в финансах россиян с 1 октября 2026 года: пенсии вырастут, банкоматы станут удобнее, а маркетплейсы — прозрачнее
Экономика и бизнес

Опыт Рязанской области по госзакупкам через маркетплейсы внедрят по всей стране

Особое внимание глава региона уделил проблеме недобросовестных подрядчиков в строительстве. Текущая процедура их замены занимает слишком много времени.
Общество

Адвокат объяснил, как взыскать деньги за поломку машины из-за некачественного бензина

Ключевым этапом станет проведение двух независимых экспертиз: технической (подтверждающей, что поломка вызвана именно качеством топлива) и исследования самого бензина.
Происшествия

Системы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, включая Рязанскую область

В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО отразили 45 беспилотников самолетного типа.
Общество

В Рязани осенью откроется детский сад №42 с футбольным полем и музеем истории

В садике предусмотрены просторные группы, а также специальные зоны уединения, которые помогут малышам пройти период адаптации без стресса.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье