Адвокат объяснил, как взыскать деньги за поломку машины из-за некачественного бензина

Если после посещения АЗС двигатель автомобиля начал стучать, пропала мощность или возникли проблемы с запуском, водителю необходимо немедленно прекратить движение. Продолжение поездки не только усугубит поломку, но и осложнит доказывание вины заправки в суде. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат Эмин Гейдаров, составивший пошаговую инструкцию по защите прав автовладельцев.

Главное правило при подозрении на плохое топливо — не пытаться доехать до дома или сервиса своим ходом. Машину следует доставить в автосервис на эвакуаторе. Ключевым этапом станет проведение двух независимых экспертиз: технической (подтверждающей, что поломка вызвана именно качеством топлива) и исследования самого бензина.

Многие водители переживают из-за потерянного чека. Однако, как подчеркивает Эмин Гейдаров, его отсутствие не лишает потребителя права на компенсацию. Факт заправки на конкретной АЗС можно доказать с помощью: выписки по банковской карте, истории списания баллов в программе лояльности, данных с камер видеонаблюдения или свидетельских показаний.

Получив заключения экспертов и документы из сервиса, владелец автомобиля должен направить в адрес АЗС письменную досудебную претензию. В ней требуется указать сумму затрат на ремонт, эвакуатор и сами экспертизы.

Если компания проигнорирует требование или откажет в выплате, автомобилист вправе обратиться в суд. По закону о защите прав потребителей, помимо прямых убытков, можно взыскать: компенсацию морального вреда, неустойку за просрочку выполнения требований, штраф в размере 50% от всей присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить претензию потребителя.

Общий срок исковой давности по таким делам составляет три года с момента нарушения прав.