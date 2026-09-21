В Рязани расширяют сеть бесплатного Wi-Fi в общественных пространствах

Проект по обеспечению жителей и гостей Рязани бесплатным доступом в интернет получил значительное развитие. Заместитель Председателя Правительства региона Андрей Журко совместно с министром цифрового развития, информационных технологий и связи Максимом Сониковым проверили ход работ по модернизации городской цифровой инфраструктуры.

Инициатива стартовала в прошлом году с подключения к сети Лыбедского бульвара и Кремлевского сквера. Сегодня проект вышел на новый уровень: беспроводной интернет теперь доступен еще в 11 парках и скверах города. Кроме того, точки доступа активно размещаются в местах массового пребывания людей: многофункциональных центрах (МФЦ), библиотеках, музеях, спортивных учреждениях и торгово-развлекательных центрах.

Андрей Журко подчеркнул, что власти региона делают акцент не на количественных показателях, а на качестве и доступности сервисов.

«Мы не просто увеличиваем охват – целенаправленно делаем цифровые сервисы доступными там, где люди бывают чаще всего. Темпы развертывания инфраструктуры позволяют уверенно говорить о прогрессе: за сравнительно небольшой срок проект выходит за рамки пилотных площадок и становится полноценной городской сетью. Работа по расширению покрытия продолжается. Мы последовательно охватываем новые общественные пространства, чтобы доступ к интернету был стабильным и повсеместным», — отметил заместитель председателя правительства.

Для удобства пользователей в регионе создана специальная интерактивная карта, на которой отмечены все точки доступа. Подключение к сети максимально упрощено: достаточно выбрать доступную сеть Wi-Fi на своем устройстве и пройти быструю авторизацию через бесплатный звонок или SMS-сообщение.