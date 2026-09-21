Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Армия и СВО

Объявлена угроза налёта дронов ВСУ на Рязанскую область

Валерия Мединская
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Вечером 21 сентября в Рязанской области объявили беспилотную опасность. Уведомления направлены рязанцам от РСЧС.

Угроза налёта дронов ВСУ действовала с 18:28 до 19:02.

Напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

  • не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;
  • во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в коридоре, в кладовой, в ванной комнате или в туалете;
  • при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте положенным правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в Сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации, не реагируйте на фейковую информацию и не распространяйте её.

Нарушителям регионального запрета грозят серьёзные административные штрафы.

В случае обнаружения обломков дронов не подходите к ним близко. Ни в коем случае не трогайте их. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 112.

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