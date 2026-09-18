Фото pixabay.com
Интересное

2026-й якобы кончится плохо: Сеть взорвало загадочное «письмо Распутина» о месяце тьмы

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Сети распространяется зловещее пророчество. Якобы в Тобольском музее нашли письмо Григория Распутина, которое хранилось в старом сундуке с двойным дном. В письме говорится о «месяце тьмы» и о том, что брат пойдёт на брата. Толкователи решили отнести предсказание к концу 2026 года, уточняет издание «Царьград».

Кем был Григорий Распутин

Распутина убили больше ста лет назад. Но его фигура до сих пор вызывает огромный интерес. Он был другом семьи императора Николая II. В 1910-е годы в петербургском обществе его считали «старцем», прозорливцем и целителем.

Споры о его личности не утихают. Негативный образ Распутина сформировался в революционной пропаганде. Позже его подхватила советская власть.

До сих пор обсуждаются пророчества, которые ему приписывают. Одно из самых известных — предсказание гибели Императорского дома.

«Покуда я жив, будет жить и династия», — говорил он.

Содержание мрачного «письма Распутина»

В Сети рассказывают удивительную историю. Будто бы в Тобольском музее перебирали архивы. В старинном сундуке случайно нашли двойное дно. А там — письмо за авторством самого Распутина.

Якобы старец писал Императрице о том, что произойдёт через сто лет и ещё десять годов. Толкователи уверяют: это время выпадает на 2026 год. Точнее, на его последние месяцы. Тогда, мол, пойдёт войной один брат на другого. А тот, кто сидит за океаном и смотрит, будет радоваться и смеяться.

«Всё начнётся в час, когда солнце станет чёрным», — цитируют строки из якобы найденного письма.

При этом Россию ждёт «месяц тьмы». Но в итоге государство справится со «страшным периодом» и воспрянет.

Существует ли письмо на самом деле?

Пора пугаться? Отнюдь. Детали предсказания устрашающие. Фигура Распутина придаёт пророчеству мрачности. Но существует ли само письмо? Тот самый сундук с двойным дном?

Никаких доказательств нет. Только байка, гуляющая по Сети. Притом авторство её установить так и не удалось.

Историки и исследователи не раз говорили: большинство подобных «пророчеств» — современные мистификации или вольные интерпретации, появившиеся в СМИ и блогах. Особенно стоит быть осторожными, если в подобных сообщениях указаны конкретные годы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рязанский флаг развернули на острове Шумшу Сахалинской области
Следующая статья
ВСУ сменили тактику ударов дронами по территории России 

Популярные материалы

Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Новости России

В деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге появились новые страшные детали

Валентин Дегтерев, давний приятель главы семейства, рассказал о результатах своего расследования. Внимательно изучив кадры, сделанные спасателями во время октябрьского этапа поисков в районе горы Мальвинка, он провел их цифровую обработку.
Новости России

ВСУ сменили тактику ударов дронами по территории России 

Военные каналы фиксируют новую схему налётов беспилотников. Разбираем, что стоит за резким ростом числа атак. 
Новости России

«Золотое яблоко» объяснило досудебную претензию на блогера из-за духов

«Золотое яблоко» отправило досудебную претензию блогеру за сравнение цен на духи в Threads*. Юристы объяснили, чем это грозит автору поста и почему бренд выбрал мирный путь.
Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Темы
Интересное

«Вокруг России станут верные»: загадочная фраза оптинского старца заставила поверить даже скептиков

Старец Нектарий предсказал всё о России задолго до наших дней. Его фраза о верных и неверных шокировала даже скептиков.
Интересное

Пророчество Жириновского о «нефтяном шоке» стремительно сбывается

Нефтяной шок уже близко. Жириновский предсказывал это много лет назад. Цены взлетят до небес? Или мир успеет остановиться?
Интересное

Рождество Богородицы: смысл праздника, традиции и приметы на осень

Что значит Рождество Богородицы 21 сентября для верующих? Почему праздник называют Осенинами, какие традиции соблюдали на Руси и что сулят приметы.
Интересное

Жириновский называл три условия начала мировой войны

Какие три условия приведут к Третьей мировой? Политик объяснял это ещё в 2020 году. Его прогноз на 2027-й пугает точностью.
Интересное

Страшные запреты 6 сентября: на Евтихия Тихого будьте осторожны

Нарушишь запрет 6 сентября — накличешь беду на весь год. Что категорически нельзя делать на Евтихия Тихого.
Интересное

Отдание Успения 5 сентября: главные традиции «Богородичных девятин»

5 сентября — завершение праздника Успения. Девятины Богородицы, особые службы и строгие запреты. Что можно делать в этот день.
Интересное

Народные приметы 4 сентября и самые строгие запреты на Агафона Огуменника

Подарки — под запретом, в лес — ни ногой. 4 сентября действуют строгие правила. Нарушишь — навлечёшь неприятности на год вперёд.
Интересное

«Кровавая луна» уже взошла и указала на одну страну: пугающее пророчество Жириновского сбывается

Алый небесный свет — предвестник катастрофы. А Жириновский предупреждал: страна исчезнет с карты.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье