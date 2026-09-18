В Сети распространяется зловещее пророчество. Якобы в Тобольском музее нашли письмо Григория Распутина, которое хранилось в старом сундуке с двойным дном. В письме говорится о «месяце тьмы» и о том, что брат пойдёт на брата. Толкователи решили отнести предсказание к концу 2026 года, уточняет издание «Царьград».

Кем был Григорий Распутин

Распутина убили больше ста лет назад. Но его фигура до сих пор вызывает огромный интерес. Он был другом семьи императора Николая II. В 1910-е годы в петербургском обществе его считали «старцем», прозорливцем и целителем.

Споры о его личности не утихают. Негативный образ Распутина сформировался в революционной пропаганде. Позже его подхватила советская власть.

До сих пор обсуждаются пророчества, которые ему приписывают. Одно из самых известных — предсказание гибели Императорского дома.

«Покуда я жив, будет жить и династия», — говорил он.

Содержание мрачного «письма Распутина»

В Сети рассказывают удивительную историю. Будто бы в Тобольском музее перебирали архивы. В старинном сундуке случайно нашли двойное дно. А там — письмо за авторством самого Распутина.

Якобы старец писал Императрице о том, что произойдёт через сто лет и ещё десять годов. Толкователи уверяют: это время выпадает на 2026 год. Точнее, на его последние месяцы. Тогда, мол, пойдёт войной один брат на другого. А тот, кто сидит за океаном и смотрит, будет радоваться и смеяться.

«Всё начнётся в час, когда солнце станет чёрным», — цитируют строки из якобы найденного письма.

При этом Россию ждёт «месяц тьмы». Но в итоге государство справится со «страшным периодом» и воспрянет.

Существует ли письмо на самом деле?

Пора пугаться? Отнюдь. Детали предсказания устрашающие. Фигура Распутина придаёт пророчеству мрачности. Но существует ли само письмо? Тот самый сундук с двойным дном?

Никаких доказательств нет. Только байка, гуляющая по Сети. Притом авторство её установить так и не удалось.

Историки и исследователи не раз говорили: большинство подобных «пророчеств» — современные мистификации или вольные интерпретации, появившиеся в СМИ и блогах. Особенно стоит быть осторожными, если в подобных сообщениях указаны конкретные годы.