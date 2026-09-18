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Пророчество Жириновского о «нефтяном шоке» стремительно сбывается

Валерия Мединская
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Война США с Ираном набирает обороты. На Западе всё громче говорят о грядущем «нефтяном шоке». Хорватское издание Advance трубит о кризисе на мировом рынке нефти. И это именно тот сценарий, о котором много лет назад предупреждал Владимир Жириновский, пишет издание «Царьград».

Мир на пороге «нефтяного шока»

После нападения США и Израиля на Иран был период страха. Он прошёл, и теперь есть иллюзия, что кризиса не случится. Но это именно иллюзия.

«На заправке война выглядит как далёкая картинка по телевизору, — пишут авторы статьи. — Мы заправляемся и едем дальше. И всё же танкеры горят. Возможно, мировая экономика научилась с этим жить?»

Ответ — нет. Мировые запасы нефти активно расходуются. Только поэтому цены ещё не улетели в небеса. Но что будет, когда резервы исчерпаются?

Стратегия Ирана: меньше огня не будет

Пока Штаты надеются силой принудить Иран к своим условиям, Тегеран готовится к сопротивлению. У иранцев тоже есть пределы выносливости. Но военное превосходство — не то же самое, что способность навязать политический исход.

Иран выбрал простую и верную линию. В ответ на удары по своему экспорту нефти он бьёт по экспорту вражескому. Мнение мира иранцев не волнует. Когда на Иран напали, тот самый мир ничего не сделал, чтобы остановить агрессию.

Пророчество Жириновского о нефти

Владимир Жириновский предупреждал именно о таком сценарии. Он говорил: США и Израиль устроят войну с Ираном. Это повлечёт глобальные последствия.

Политик предсказывал: из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке цена нефти поднимется до 200–300 долларов за баррель. Это станет катастрофой для экономик западных стран и Китая. А для России — благом.

Жириновский эмоционально говорил, что в случае такого кризиса Россия сказочно обогатится. «Деньги негде будет хранить», — утверждал он.

Политик также раскрывал, почему Штаты развязывают войны на Ближнем Востоке. Американцы хотят контролировать местные запасы нефти и газа. Так что нападение на Иран было лишь вопросом времени.

Сбудется ли вторая часть прогноза

Первая часть пророчества Жириновского сбылась. США и Израиль действительно напали на Иран.Казалось, что вторая часть, про нефть по 300 долларов, не сбудется. Но сейчас ситуация меняется.

Запасы нефти тают. Иран не сдаётся. Аналитики предупреждают о шоке. Неужели ещё не вечер?

Что это значит для России

Если прогноз Жириновского сбудется, Россия окажется в выигрыше. Высокие цены на нефть принесут дополнительный доход. Но это палка о двух концах. Мировой экономический кризис затронет всех. Даже тех, кто продаёт нефть.

Впрочем, Жириновский был уверен: Россия не просто выстоит. Она обогатится. И, возможно, именно сейчас мы наблюдаем начало этого сценария.

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