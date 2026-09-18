Старца Нектария Оптинского называли прозорливцем. Он много говорил о судьбе России. Его слова о том, что «вокруг России станут верные, а неверные будут против», обрели особый смысл после начала СВО. Многие считают, что старец говорил о нашем времени, уточняет издание «Царьград».

Кто такой старец Нектарий Оптинский

Николай Тихонов родился в 1853 году в Ельце Орловской губернии. Детство его было тяжёлым. К одиннадцати годам мальчик остался круглым сиротой, ему пришлось рано начать самостоятельную жизнь.

До двадцати лет Николай работал у состоятельного купца. Переломным моментом стала встреча со старицей Феоктистой. Её называли духовной дочерью святителя Тихона Задонского. По её совету молодой человек отправился в Оптину пустынь. С этим монастырём он связал всю свою жизнь.

В 1887 году он принял монашеский постриг с именем Нектарий. Его духовным наставником стал знаменитый Амвросий Оптинский.

Современники говорили о старце как о человеке с необыкновенным даром. Он мог заранее почувствовать приближение тяжёлых испытаний. Понимал внутреннее состояние пришедшего за помощью. Давал верный совет. Порой смысл его слов раскрывался лишь спустя годы.

Пророчество о «тьме безбожной»

Отец Нектарий много говорил о судьбе России и о том, какие испытания ей уготованы. Ещё в начале прошлого века старец выдал одно из самых знаменитых пророчеств. Он рассказал о «тьме безбожной», которая накроет Россию. И тогда придёт для страны время великих испытаний.

«Орёл расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла», — сказал старец.

В этих словах многие угадывают образы России и Америки. Много лет две державы — непримиримые соперники. Тем удивительнее слова старца о том, что после великого небесного боя орёл и ястреб полетят «бок о бок».

«Вокруг России станут верные»

В последнее время всё чаще вспоминают другую фразу старца Нектария. Когда-то она казалась очень загадочной, сейчас воспринимается как описание текущих реалий.

«Настанет срок, и поднимется новая напасть, откуда не ждали. Вокруг России станут верные, а неверные будут против», — вот что сказал преподобный.

Он ободрял: нет места унынию. Русский народ «будет крепок духом», говорил старец. И про Украину он тоже упоминал. Говорил, что придёт время, когда она отринет Церковь свою. И тогда война закончится.

Как относиться к пророчествам старца

В церковной традиции Нектарий известен прежде всего духовными наставлениями о терпении, ответственности и внутренней стойкости. Его прогнозы — не инструкция к действию и не повод для паники. Это призыв задуматься о хрупкости мира. История зависит от множества непредсказуемых факторов.