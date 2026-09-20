Исследователи пророческого творчества Мишеля Нострадамуса выдвинули новую трактовку. Они считают, что в одном из его катренов зашифрован сценарий будущего конца света, который вызовет один лишь фактор. Размышления на этот счёт представили журналисты западного таблоида Daily Mail.

Что говорится в катрене

В статье речь идёт о 31-м катрене «Века IV». В нём сказано:

«Луна в полночной выси над высокой горой, её видит новый мудрец с одиноким разумом: его ученики, приглашённые стать бессмертными, смотрят на юг. Руки в карманах, тела в огне».

Многие предполагают, что именно здесь зашифрован спровоцированный искусственным интеллектом конец света. Сторонники этой теории считают, что под «новым мудрецом» Нострадамус подразумевал некую технологию. А «одинокий разум» и «бессмертие» делают «мудреца» похожим на компьютер.

Фразу «руки в карманах, тела в огне» исследователи понимают как катастрофу.

Может ли ИИ спровоцировать конец света?

Искусственный интеллект продолжает развиваться. Раньше сложно было представить робота. Сейчас голосовые помощники отвечают на любые вопросы. Бытовая техника стала умнее, и многие считают это опасным.

Илон Маск ранее заявлял: бесконтрольное развитие нейросетей может привести к сюжету фильма «Терминатор». Дональд Трамп тогда высмеял бизнесмена. Он сказал, что это почти такой же бред, как европейский нарратив о «русской угрозе».

Сейчас сторонников теории о конце света из-за ИИ становится больше. Но пророчества никогда не укажут, что нас ждёт. У каждого предсказания есть множество трактовок. Ни одна из них не станет единственно верной.

Кто такой Мишель Нострадамус: биография

Мишель де Нотрдам, известный всему миру как Нострадамус, родился 14 декабря 1503 года в Сен-Реми, в Провансе. Дед и отец будущего прорицателя были врачами или нотариусами. Они принадлежали к уважаемому слою местного общества.

С ранних лет Нострадамус отличался прекрасной памятью. Говорили, что он мог пересказывать целые главы книг. Сначала он учился в Авиньоне. Потом поступил в университет Монпелье. В 1534 году получил докторскую степень по медицине.

После защиты он выбрал необычный путь. Большинство коллег оставались в академической среде. Нострадамус же отправился вглубь французских провинций. Там он работал на передовой борьбы с чумой. Его медицинская практика была успешной. В 1546 году город Экс в Провансе назначил ему пожизненную пенсию. Он помог остановить эпидемию. Его методы включали «розовые пилюли» с антибактериальными свойствами. Он советовал больным дышать свежим воздухом и содержать дом в чистоте.

Примерно с 1547 года Нострадамус обосновался в Салоне. Постепенно его интересы сместились в сторону астрологии. В 1555 году он издал первую часть «Центурий». Это сборник из трёхсот с лишним пророческих стихов. Стихи были написаны четверостишиями. Язык их был тёмным. Он смешивал французский, латынь, греческий и астрологические символы. Это делалось намеренно. Так автор избегал обвинений в ереси.

Нострадамус умер 2 июля 1566 года в Салоне. Ему было 63 года.

Какие пророчества Нострадамуса считаются сбывшимися

Нострадамус оставил около 942 пророческих стихов. Его сторонники утверждают, что многие из них «сбылись» за столетия. Учёные считают такие толкования в основном подгонкой под уже случившееся. Но несколько примеров упоминают чаще всего.

Великий лондонский пожар 1666 года. В одном стихе говорится: «Лондон будет гореть, шестьдесят шестой». Это толкуют как указание на пожар 1666 года.

Французская революция 1789 года. Строки о «голодных бедняках, которые заставят королевство изменить порядок», связывают с событиями революции.

Возвышение Наполеона. В стихе об «императоре, рождённом близ Италии», видят намёк на Наполеона Бонапарта.

Гитлер и Вторая мировая война. Слово «Hister» в текстах Нострадамуса трактуют как «Гитлер». Соответствующие строки связывают с большой войной.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Некоторые стихи толкуют как описание «двух городов, постигших невиданные бедствия». Это связывают с ядерными ударами США по Японии.

Кто ещё «предсказал» конец света из-за искусственного интеллекта

Пока Нострадамуса трактуют заново, в современном мире действительно звучат похожие предупреждения. Но исходят они от специалистов по искусственному интеллекту.

Бывший сотрудник OpenAI Даниэль Кокотайло в апреле 2025 года он опубликовал доклад «AI 2027». В нём предсказывалось: неконтролируемое развитие ИИ приведёт к сверхразуму уже к апрелю 2027 года. Это может обернуться гибелью человечества. Позже Кокотайло сдвинул сроки. Теперь он говорит о 2034 годе.

Ещё один разработчик OpenAI и Anthropic Джейкоб Коксон в сентябре 2026 года выступил с открытым предупреждением. По его словам, его бывшие работодатели и конкуренты наперегонки создают «самоулучшающийся» искусственный интеллект. Это «с большой вероятностью убьёт человечество до 2030 года».

Эти предупреждения по своей природе совсем не то же самое, что «пророчества» Нострадамуса. Первые основаны на анализе технологических трендов. Вторые — на толковании тёмных текстов XVI века современными людьми. Однако для людей всё это может стать важным предупреждением того, что всецело доверять свои жизни и свою судьбу ИИ не стоит.