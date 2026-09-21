Южный циклон принесет обильные дожди и похолодание в Рязанскую область

Во вторник, 22 сентября, на Центральный федеральный округ, включая Москву и соседнюю Рязанскую область, обрушится южный циклон. Синоптики прогнозируют значительное количество осадков и постепенное снижение температуры воздуха к концу недели.

Как сообщил «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пик непогоды придется на вторник. В этот день в столице выпадет от 2 до 7 миллиметров осадков, а местами их количество может достичь 12 миллиметров. Температурный фон будет оставаться относительно комфортным: ночью от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +17…+18 градусов.

Уже к среде, 23 сентября, интенсивность дождей начнет спадать, ожидаются осадки объемом 1–5 мм. В четверг, 24 сентября, погода начнет улучшаться: местами появятся прояснения, а температура составит +9…+14 градусов ночью и +14…+19 градусов днем.

К пятнице, 25 сентября, облачность продолжит уменьшаться, однако ночи станут заметно холоднее: столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, днем будет около +13…+18 градусов.

Что касается предстоящих выходных, 26 и 27 сентября, по предварительным данным, влияние антициклона принесет в регион сухую и спокойную погоду без осадков. Однако синоптики отмечают, что точный прогноз на выходные станет известен лишь во второй половине текущей недели.