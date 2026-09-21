Захару Петрову подарили теленка за успехи на чемпионате Европы

Российский каноист Захар Петров получил неожиданный подарок за свои выдающиеся спортивные достижения. В честь завоевания медалей на чемпионате Европы 2026 года 24-летнему спортсмену вручили теленка.

О радостном событии сам спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях. Подарок преподнесла агропромышленная компания «ЭкоНива».

«»ЭкоНива» подарила мне телёнка! Знакомьтесь — Захарка (родилась 20.07.2026). Это была самая незабываемая и душевная экскурсия! Огромное спасибо всей команде и лично Штефану Дюрру за тёплый приём и такой крутой подарок!» — написал Петров, поделившись фотографиями с визита на ферму.

Маленькое животное ласково назвали Захаркой в честь нового владельца. Сам атлет признался, что очень рад такому оригинальному подарку.

На чемпионате Европы 2026 года Захар Петров завоевал серебро в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Кроме того, в дуэте с опытным Иваном Штылем он стал чемпионом Европы в двойке.

Успехи российского экипажа продолжились и на мировом уровне. В конце августа на чемпионате мира в польской Познани тандем Петрова и Штыля выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров, показав впечатляющее время 1 минута 39,23 секунды.