С 1 октября 2026 года вырастут пенсии и изменятся правила работы маркетплейсов

С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения, которые затронут пенсионеров, пользователей банковских услуг, покупателей на маркетплейсах и самозанятых граждан. Разбираемся подробно, что именно изменится и как это повлияет на кошельки россиян.

1. Пенсионные выплаты: индексация, надбавки и социальные услуги

Военные пенсии вырастут на 4%

С 1 октября военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, находящиеся на пенсии, получат проиндексированные выплаты. Размер пенсий рассчитывается по формуле, учитывающей законодательно закрепленный коэффициент в 93,59% от денежного довольствия. Это означает, что все категории военных пенсионеров получат прибавку в 4% к своим текущим выплатам.

Автоматическое увеличение пенсий после 80 лет

Пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также граждане с первой группой инвалидности автоматически получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Новый размер составит 19 169,38 рубля в месяц. Перерасчет производится Социальным фондом России без заявлений со стороны получателей — выплаты увеличатся самостоятельно.

Доплаты за иждивенцев

Граждане, имеющие на содержании нетрудоспособных членов семьи (детей, студентов-очников, супругов-пенсионеров), могут оформить надбавку к фиксированной выплате. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и рассчитывается от базовой суммы 9584,69 рубля:

За одного иждивенца — 3194,90 рубля (1/3 базовой выплаты)

— 3194,90 рубля (1/3 базовой выплаты) За двоих иждивенцев — 6389,80 рубля (2/3 базовой выплаты)

— 6389,80 рубля (2/3 базовой выплаты) За троих и более — 9584,69 рубля (100% базовой выплаты)

Важно: для получения этой надбавки необходимо подать заявление в Социальный фонд или МФЦ.

Отказ от социальных услуг в пользу денег

Федеральные льготники (инвалиды, ветераны, участники боевых действий) до 1 октября могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ). Подав заявление через портал Госуслуг, МФЦ или Социальный фонд, они могут с 1 января 2027 года получать денежную компенсацию вместо натуральных льгот. В 2026 году полный денежный эквивалент НСУ составляет 1825,25 рубля в месяц. Если заявление не подано, льготы продолжат предоставляться в натуральной форме.

2. Банковские операции: пополнение счетов через чужие банкоматы

Новая функция Системы быстрых платежей

С 1 октября банки получают техническую возможность внедрять сервис пополнения счетов клиентов через банкоматы сторонних кредитных организаций с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Это означает, что для внесения наличных больше не обязательно искать банкомат своего банка — можно воспользоваться любым устройством, поддерживающим эту функцию.

Лимиты и комиссии

Банк России установил четкие ограничения для операций cash-in через СБП:

За одну операцию — до 25 000 рублей

— до 25 000 рублей В сутки — до 50 000 рублей

— до 50 000 рублей В месяц — не более 200 000 рублей

Важный нюанс: эти операции не расходуют бесплатный лимит на переводы между своими счетами (30 млн рублей в месяц), однако банки вправе взимать комиссию за внесение наличных. Решение о внедрении сервиса остается на усмотрение каждой кредитной организации, поэтому функция будет доступна не во всех банкоматах.

3. Маркетплейсы: новые правила для агрегаторов и защита покупателей

Закон о платформенной экономике

1 октября вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ, устанавливающий единые правила работы цифровых агрегаторов и маркетплейсов. Закон распространяется на платформы, входящие в специальный реестр ФНС. Критерии включения:

Более 100 тысяч пользователей в сутки

Годовой оборот от 50 млрд рублей или не менее 10 тысяч активных партнеров

В предварительный перечень вошли 12 крупнейших площадок: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Путешествия», Avito, Delivery Club, Lamoda, «Купер», «Магнит Маркет» и Joom.

Что изменится для продавцов

Закон вводит ряд важных ограничений для агрегаторов:

Запрет на изменения задним числом. Платформы больше не смогут менять условия сотрудничества постфактум. О любых изменениях продавцов обязаны уведомить минимум за 15 дней.

Единый стандартизированный договор. Вместо разрозненных приложений и дополнительных соглашений будет использоваться единый формат договора, что упростит работу и снизит риски споров.

Обязательный электронный документооборот. Все взаимодействия между платформой и продавцом должны происходить в электронном виде через личный кабинет.

Расширенные поля для сертификации. Маркетплейсы обязаны предоставлять продавцам возможность указывать информацию о сертификатах и разрешениях на товары.

Что изменится для покупателей

Встроенные механизмы защиты. Функции возврата товаров, возврата денег и подачи претензий должны быть интегрированы непосредственно в интерфейс платформы. Покупателям не придется искать отдельные формы или писать на электронную почту.

Проверка документов. Агрегаторы обязаны проверять наличие маркировки, лицензий и разрешительных документов у продавцов.

Прозрачность статуса. Платформы должны открыто сообщать, что выступают посредниками, а не продавцами товаров.

4. Самозанятые: ограничения на «скрытые трудовые отношения»

Борьба с подменой трудовых отношений

1 октября вступает в силу постановление правительства РФ № 760, направленное на выявление случаев, когда самозанятые фактически работают как штатные сотрудники, но без оформления трудового договора и уплаты соответствующих налогов.

Критерии систематической работы

Закон устанавливает четкие параметры, при которых работа самозанятого на одного заказчика признается систематической и, по сути, скрытыми трудовыми отношениями: 60 часов работы в месяц на одного заказчика, на протяжении шести месяцев подряд.

Последствия превышения лимита

Если самозанятый превышает установленный лимит, платформа обязана заблокировать возможность распределения заказов между данной конкретной парой «заказчик — исполнитель». При этом самозанятый сохраняет право брать заказы у других контрагентов — ограничения касаются только конкретного заказчика.

озрачной, удобной и защищенной для граждан. Новые правила призваны упростить повседневные операции, обеспечить справедливость на рынке труда и защитить права потребителей в цифровой экономике.

По материалам «Вести.ру«