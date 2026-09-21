Правда ли, что у Зеленского был припадок? Что рассказала Мендель

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что 14 сентября у президента Украины случился эпилептический припадок. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По версии Мендель, в понедельник Зеленского «откачивали». Состояние, как она пишет, было похоже на эпилептический приступ. Причиной стал сильный гнев и испуг из-за побега генпрокурора Кравченко. Ещё она отметила, что не знает, дошли ли до президента слухи о его возможном сотрудничестве с американцами.

Перед падением Зеленский, по её словам, кричал: «Меня все хотят убить». Цитата приводится в переводе с украинского. Принимал ли он что-то перед этим, Мендель не знает.

Она считает, что это даёт основания задуматься о прекращении полномочий президента, ведь возникают сомнения в его способности управлять страной. Мендель сослалась на статью 110 Конституции Украины. По ней неспособность президента исполнять обязанности по состоянию здоровья устанавливает Верховная рада на заседании. Решение принимает большинство от конституционного состава парламента. Для этого нужны письменное представление Верховного суда и медицинское заключение.

Мендель работала пресс-секретарём Зеленского в начале его президентства, а теперь публично его критикует. Свой пост она закончила вопросом: сколько времени окружению президента удастся скрывать проблему.