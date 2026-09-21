Бывший министр обороны Украины Фёдоров рассказал о смертельной болезни

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, что в 2020 году у него нашли смертельное заболевание. Шансы выжить врачи оценивали в 17%. Сейчас, по его словам, он здоров.

Признание прозвучало в интервью «Украинской правде».

«В 2020-м у меня обнаружили болезнь с шансами на выживание 17%. В одной из клиник мне сказали: «Всё, успехов вам. Можете поехать домой попрощаться», — вспоминает он.

Ремиссию при таких диагнозах не считают окончательной сразу. Фёдоров объяснил, что нужно ждать пять лет, чтобы можно было уверенно говорить о выздоровлении. «Вот только год, как я здоров», — добавил он.

Подробностей о самом диагнозе, клиниках и схеме лечения он не раскрыл.