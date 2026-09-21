Зеленский заявил о готовности прекратить атаковать энергообъекты РФ при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что Киев прекратит удары по российской энергетике, если Россия перестанет бить по украинским энергообъектам, критической инфраструктуре и маршрутам вывоза продовольствия. Об этом пишет «Газета.ру».

Предложение прозвучало через неделю после требования Дональда Трампа. 13 сентября президент США потребовал от Зеленского остановить атаки на российские объекты, где производят дизельное топливо. По словам Трампа, из-за них возникает дефицит дизеля. Причину проблем с поставками он видит в российско-украинском конфликте и отвергает версию про Ближний Восток.

В США топливо заметно подорожало. Цена дизеля впервые превысила 6 долларов за галлон, это около 1,6 доллара за литр. Вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что не знает, когда цены вернутся к прежнему уровню.

Зеленский написал: «Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России». По его словам, это приведёт к «соответствующим шагам деэскалации» со стороны Украины.