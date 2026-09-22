У Майдана на Украине будет «женское лицо», Зеленский уже готовит побег

Украинский военный Александр Тодоров анонсировал очередной Майдан на 3 октября. Кто выйдет на улицы первым и куда в этом случае может сбежать Зеленский, в комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, обстановка на Украине уже сейчас напоминает подготовку к массовым протестам. Иванников считает, что население устало от продолжения боевых действий и хочет мирных переговоров. Он ссылается на украинских блогеров, которые в соцсетях признают: страна проходит переломный момент, дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Эксперт полагает, что первыми на улицы выйдут женщины. Вдовы и матери погибших военных начнут требовать правды у офиса Зеленского и у администраций в Одессе, Харькове и других городах, митинги охватят крупные райцентры.

«Очевидно, что к протестующим женщинам присоединится одна из силовых служб. Это может быть Главное управление разведки, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины. Это мощные игроки на политическом и военном поле, у них есть свои интересы и взгляды на будущее Украины», — отметил Иванников.

Аналитик считает, что почва для протестов подготовлена экономической ситуацией. Зеленский уже признавал дыры в бюджете, а у властей не хватает денег на выплаты пенсионерам и семьям погибших военных.

«Зеленский не управляет ни политической, ни экономической ситуацией… На этом фоне есть все условия для «идеального шторма» на Украине», — уточнил эксперт.

По прогнозу Иванникова, в случае госпереворота новая власть в первую очередь возьмет под контроль госорганы, а Зеленский попытается укрыться на западе Украины или уехать за границу, в частности в Лондон. Эксперт полагает, что за пределами страны Зеленский быстро потеряет рычаги влияния, а европейские союзники, если и предоставят ему убежище, разместят его в изолированном режиме на одной из военных баз.

«Западные партнёры могут ему предоставить убежище в том случае, если он будет находиться в абсолютно изолированном помещении. Это могут быть только военные базы, где существует строгий пропускной режим, где Зеленский будет как заложник, как арестант», — отметил он.