В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли люди, пострадавших уже 12 человек

Днем 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке произошел пожар с погибшими и пострадавшими. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным следствия, возгорание началось на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической.

На месте работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. После завершения осмотра места происшествия назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину возгорания и смерти людей.

По данным SHOT, система пожаротушения в торговом центре была неисправна. Число пострадавших к моменту публикации выросло до 12 человек, двое из них госпитализированы.

Работающие в ТЦ продавцы рассказали SHOT, что возгорание произошло в отделе одежды на втором этаже. По их словам, едкий запах гари персонал чувствовал в течение часа до пожара, но найти очаг возгорания не удавалось.

Прокуратура Стерлитамака организовала проверку по факту пожара. На место происшествия для координации работы спецслужб выехал заместитель прокурора города Андрей Лебедь.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре. Отдельно прокуратура даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе тому, принимали ли они превентивные меры для недопущения возгораний и контролировали ли устранение ранее выявленных нарушений.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Уголовное дело, возбужденное следственными органами, находится на контроле регионального СК и прокуратуры.