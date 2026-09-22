Кадр из видео: прокуратура Башкирии
Новости России

В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли люди, пострадавших уже 12 человек

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Днем 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке произошел пожар с погибшими и пострадавшими. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным следствия, возгорание началось на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической.

На месте работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. После завершения осмотра места происшествия назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину возгорания и смерти людей.

По данным SHOT, система пожаротушения в торговом центре была неисправна. Число пострадавших к моменту публикации выросло до 12 человек, двое из них госпитализированы.

Работающие в ТЦ продавцы рассказали SHOT, что возгорание произошло в отделе одежды на втором этаже. По их словам, едкий запах гари персонал чувствовал в течение часа до пожара, но найти очаг возгорания не удавалось.

Прокуратура Стерлитамака организовала проверку по факту пожара. На место происшествия для координации работы спецслужб выехал заместитель прокурора города Андрей Лебедь.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре. Отдельно прокуратура даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе тому, принимали ли они превентивные меры для недопущения возгораний и контролировали ли устранение ранее выявленных нарушений.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Уголовное дело, возбужденное следственными органами, находится на контроле регионального СК и прокуратуры.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Названы имена сотрудников, которые чаще всего выгорают на работе
Следующая статья
«МК»: В Новой Москве полицейский погиб от огнестрельного ранения

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Темы
Политика

Эксперт объяснил истинный смысл встречи Зеленского и главы ЦРУ

Политолог Рафаэль Ордуханян рассказал, что могли обсуждать Зеленский и Джон Рэтклифф перед Генассамблеей
Новости России

Три сестры пришли за подарком маме и погибли в пожаре в ТЦ 

У старшей из сестер, Елены, в этом же торговом центре располагалось собственное ателье. Возгорание произошло на втором этаже здания, где ранее продавцы других магазинов жаловались на запах гари
Происшествия

Мотоцикл врезался в автомобиль в центре Рязани

Днём во вторник, 22 сентября, в центре Рязани произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом «7 инфо» сообщили очевидцы.
Происшествия

В Ряжске женщина с топором угрожала убить знакомого, если он не бросит пить

В межмуниципальный отдел МВД «Ряжский» обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его доме находится нетрезвая знакомая, которая угрожает убить его топором. Он успел выбежать на улицу и боялся возвращаться в квартиру.
Новости России

«МК»: В Новой Москве полицейский погиб от огнестрельного ранения

По информации СМИ, инцидент произошел на территории стоянки большегрузных автомобилей. Сотрудник 1-го специального полка полиции случайно выстрелил в своего коллегу во время несения службы.
Общество

Названы имена сотрудников, которые чаще всего выгорают на работе

Екатерины, Александры, Анны и Дмитрии чаще других жалуются на усталость и эмоциональное истощение
Политика

«Любимый полк Зеленского» попал в котёл: что известно

Минобороны РФ заявило об окружении полка «Скала» ВСУ в ДНР
Происшествия

Рязанца будут судить за убийство на охоте

Следствие считает, что охотник нарушил правила безопасности и не убедился в отсутствии людей рядом
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье