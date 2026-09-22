Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ назвал дату премьеры реалити «Идеальное ограбление» со звездами

Алексей Самохин
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Новое реалити-шоу ТНТ «Идеальное ограбление» (16+) стартует 2 октября. Проект будет выходить по пятницам в 19:30, сообщили на канале.

В шоу примут участие восемь звездных героев: Магомед Муртазаалиев, Артём Муратов, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев, Алана Мамаева, Оскар Кучера, а также участницы Comedy Woman Надежда Сысоева и Наталия Медведева. Все они соберутся в одном комфортабельном особняке, чтобы попробовать себя в мастерском ограблении.

Правила игры определяет «умный дом», который управляет всем происходящим и распределяет участникам роли. Одни становятся охранниками, другие, грабителями. Задача первых, не допустить ограбление, задача вторых, довести дело до конца.

Герои шоу будут вынуждены делить замкнутое пространство, строить временные коалиции и продумывать стратегии. Параллельно участники проходят испытания, чтобы пополнить общую копилку с деньгами. Забрать весь банк сможет любой, для этого нужно обмануть остальных, обойти систему безопасности особняка и выбраться наружу, все окна и двери там закрыты на замки.

Как и в других проектах жанра, в «Идеальном ограблении» никому нельзя доверять до конца, даже тому, с кем еще минуту назад был союз.

Генеральный продюсер шоу Константин Обухов рассказал, чем новый проект отличается от предыдущих реалити канала. «Зрителя сегодня все сложнее удивить, особенно зрителя реалити, он уже многое видел и быстро считывает знакомые ходы», — отметил продюсер.

По его словам, после успеха шоу «Выжить в…» и «Большой куш» команда решила не повторять прежнюю формулу, а поднять планку. «Именно это мы постарались сделать в «Идеальном ограблении»: собрали сильных героев и придумали игру, в которой всё может измениться в любой момент», — добавил Обухов.

Продюсер выразил надежду, что новый проект зрители примут так же тепло, как и предыдущие реалити-шоу канала.

Премьера «Идеального ограбления» продолжает линейку реалити-проектов ТНТ, построенных на психологическом противостоянии участников в замкнутом пространстве. Формат с элементами стратегии и предательства уже доказал популярность у аудитории на примере предыдущих шоу канала.

Фото: ТНТ

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