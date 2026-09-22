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Экономика и бизнес

Плата за хранение отходов под Рязанью выросла в 5 раз, УФАС выдало предписание

Алексей Самохин
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Рязанское УФАС признало АО «Рязанский Промышленно-Экологический комплекс» нарушителем закона о защите конкуренции. По информации ведомства, компания установила монопольно высокую цену за услугу хранения отходов на своем полигоне.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы, которые антимонопольный орган получил в 2025 году. Заявители указывали, что плата за хранение отходов выросла с 398,88 рубля до 1994,40 рубля за кубометр, то есть сразу в 5 раз.

Речь идет о полигоне в деревне Секиотово Рязанского района. Это единственный объект такого назначения в территориальной близости к Рязани и один из немногих в регионе, предназначенных именно для хранения отходов. Из-за такого статуса плата за услугу не подлежит государственному регулированию, компания вправе устанавливать цену исходя из собственных затрат.

Именно в расчете этих затрат УФАС и нашло нарушение. Ведомство изучило документы и установило, что организация включила в состав платы расходы, связанные с налоговым бременем собственников полигона и проведением рекультивации.

По данным антимонопольного органа, эти затраты значительно превышают реальные платежи, которые несет сама эксплуатирующая организация. Ведомство признало такое обоснование цены экономически необоснованным.

«Такие затраты значительно превышают реальные платежи эксплуатирующей полигон организации и являются экономически необоснованными, — говорится в пресс-релизе. — АО «РПЭК» выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по хранению отходов».

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