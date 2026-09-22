В Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 6 раз в районе Дашково-Песочня

Стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня 17 сентября зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщили в министерстве природопользования Рязанской области.

Максимальный уровень концентрации сероводорода в тот день составил 6,29 ПДК. Это выявили в рамках регулярного мониторинга атмосферного воздуха, который ведомство проводило с 14 по 20 сентября.

Помимо стационарного поста, в эти дни город обследовали передвижные экологические лаборатории. Замеры делали по разным адресам: на улицах Новоселковской, Станкозаводской, Телевизионной, Черновицкой, Большой и Новоселов. На каждой точке лаборатория работала по 4 часа.

Пробы воздуха проверяли на оксид углерода, оксид и диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан и фенол. По данным передвижных лабораторий, превышений ПДК за все дни мониторинга не выявили.

Иначе обстоит ситуация со стационарными постами, которые работают в городе круглосуточно в автоматическом режиме. Такие посты установлены в микрорайоне Канищево, в Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля. Именно пост в Дашково-Песочне и зафиксировал превышение ПДК сероводорода 17 сентября. В Канищево и у Кремля отклонений от нормы за этот период не выявили.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани. Это стандартная процедура, предусмотренная порядком взаимодействия ведомств при случаях загрязнения атмосферного воздуха.

Министерство подчеркнуло, что мониторинг по наиболее проблемным районам города и области продолжается.