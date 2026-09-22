«МК»: В Новой Москве полицейский погиб от огнестрельного ранения

В деревне Свитино в Новой Москве в понедельник днем погиб сотрудник полиции. Его случайно застрелил коллега при неосторожном обращении с оружием, сообщает «МК».

По информации СМИ, инцидент произошел на территории стоянки большегрузных автомобилей. Сотрудник 1-го специального полка полиции случайно выстрелил в своего коллегу во время несения службы.

От полученного ранения 30-летний полицейский скончался на месте происшествия. Спасти его не удалось.

По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить точные обстоятельства случившегося и выяснить, какие именно действия сотрудника привели к случайному выстрелу.