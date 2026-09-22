Число участников «Движения Первых» в Рязани выросло до 41 тысячи человек

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел заседание Координационного совета, в ходе которого встретился с активистами и наставниками регионального отделения «Движения Первых». Мэр подвел промежуточные итоги работы молодежного объединения и отметил впечатляющую положительную динамику.

По словам Бориса Ясинского, на сегодняшний день в Движении первых в Рязани состоят 41 тысяча молодых людей. Для сравнения, в начале текущего года эта цифра составляла около 34 тысяч человек.

«Не устану повторять: у нас самая талантливая молодежь, добрые начинания которой нужно поддерживать», — подчеркнул глава администрации.

За последний период в Рязани было открыто шесть новых первичных отделений, охвативших не только школы, но и детские сады, учреждения культуры и спорта. Активисты уже успели стать участниками более 30 различных проектов и городских акций.

Особое внимание в ходе заседания было уделено летней оздоровительной кампании. За прошедшие месяцы региональные профильные смены посетили свыше 700 детей. Глава города отметил высокую социальную значимость этого показателя, указав, что в их число вошли и подростки, состоящие на профилактическом учете.

«Это особенно важно, потому что когда у детей есть интерес и полезное занятие, они выбирают правильный жизненный путь», — резюмировал Борис Ясинский.

Рязанские учебные заведения традиционно входят в число лидеров по количеству проектов-победителей в различных конкурсах. В этом году пять школ стали обладателями специальных премий, средства от которых будут направлены на развитие их отделений и реализацию новых инициатив.

Подводя итог встречи, глава администрации вручил благодарственные письма лучшим кураторам первичных отделений. Он выразил уверенность в новых победах в предстоящих конкурсах, отметив, что ключевую роль в успехе играют именно наставники, которые зачастую вкладывают в воспитание молодежи даже больше сил, чем того требует их должность.