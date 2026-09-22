Женщину сбили на пешеходном переходе на улице Есенина в Рязани

В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась на улице Есенина в районе дома №110. Информация об инциденте появилась в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По словам очевидцев, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Судя по фотографиям, на месте происшествия сразу же оказались неравнодушные прохожие. Они попытались оказать пострадавшей первую доврачебную помощь до прибытия бригады скорой помощи и сотрудников ГИБДД.

На данный момент официальная информация не поступала.