Грибное дефиле, мастер-классы и бесплатный автобус организуют на фестивале «Грибы с глазами»

Рязанскую область ждет яркое культурно-гастрономическое событие. 26 сентября в селе Коростово состоится фестиваль «Грибы с глазами».

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, старт которой намечен на 12:00, регистрация на конкурсы откроется на полчаса раньше. На площадке развернутся торговые ряды с угощениями и уютными зонами для чаепития. Любители творчества смогут освоить новые навыки на мастер-классах по созданию украшений и арт-гриму, а также стать участниками зрелищного грибного дефиле и карнавального шествия.

Особой изюминкой праздника станет совместная с музеем сказок программа «Сказ о защитниках Земли Рязанской». Также гостей ждут познавательная лекция от микологов, работа необычной «грибной почты» и увлекательные кулинарные состязания.

Кульминацией дня станет награждение победителей различных конкурсов, включая выбор обладателя самого красивого лукошка. Организаторы призывают гостей приносить с собой самые необычные находки: самый большой или, наоборот, самый маленький гриб может стать настоящей звездой фестиваля. Для самых активных посетителей будут работать игровые зоны и даже лесная дискотека, поэтому организаторы рекомендуют приходить в тематической экипировке или костюмах.

Для удобства жителей и гостей региона предусмотрен бесплатный транспорт. Автобус марки ПАЗ с табличкой «Грибной Фестиваль» будет ждать пассажиров возле пекарни «Бонтэ» на площади Свободы. Отправление в Коростово состоится в 11:00, обратный рейс — в 15:00.

Альтернативным вариантом является регулярный рейсовый автобус № 149 «Рязань — Коростово», который отправляется от автовокзала «Приокский» (Окский проезд, 35) в 11:00. Стоимость билета составляет 110 рублей, время обратного отправления из села — 15:40.

Возрастное ограничение 0+.