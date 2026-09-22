Изображение сгенерировано нейросетью
Культура и события

Грибное дефиле, мастер-классы и бесплатный автобус организуют на фестивале «Грибы с глазами»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанскую область ждет яркое культурно-гастрономическое событие. 26 сентября в селе Коростово состоится фестиваль «Грибы с глазами».

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, старт которой намечен на 12:00, регистрация на конкурсы откроется на полчаса раньше. На площадке развернутся торговые ряды с угощениями и уютными зонами для чаепития. Любители творчества смогут освоить новые навыки на мастер-классах по созданию украшений и арт-гриму, а также стать участниками зрелищного грибного дефиле и карнавального шествия.

Особой изюминкой праздника станет совместная с музеем сказок программа «Сказ о защитниках Земли Рязанской». Также гостей ждут познавательная лекция от микологов, работа необычной «грибной почты» и увлекательные кулинарные состязания.

Кульминацией дня станет награждение победителей различных конкурсов, включая выбор обладателя самого красивого лукошка. Организаторы призывают гостей приносить с собой самые необычные находки: самый большой или, наоборот, самый маленький гриб может стать настоящей звездой фестиваля. Для самых активных посетителей будут работать игровые зоны и даже лесная дискотека, поэтому организаторы рекомендуют приходить в тематической экипировке или костюмах.

Для удобства жителей и гостей региона предусмотрен бесплатный транспорт. Автобус марки ПАЗ с табличкой «Грибной Фестиваль» будет ждать пассажиров возле пекарни «Бонтэ» на площади Свободы. Отправление в Коростово состоится в 11:00, обратный рейс — в 15:00.

Альтернативным вариантом является регулярный рейсовый автобус № 149 «Рязань — Коростово», который отправляется от автовокзала «Приокский» (Окский проезд, 35) в 11:00. Стоимость билета составляет 110 рублей, время обратного отправления из села — 15:40.

Возрастное ограничение 0+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни, прибегнув к эвтаназии
Следующая статья
Малков назвал безобразием неработающие фонари и потребовал от чиновников отрабатывать жалобы

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Темы
Власть и политика

Малков назвал безобразием неработающие фонари и потребовал от чиновников отрабатывать жалобы

Основной массив жалоб касается неисправного уличного освещения, неухоженных территорий и состояния пешеходных переходов вблизи социальных объектов.
Новости кино и ТВ

Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни, прибегнув к эвтаназии

Причиной его кончины стала эвтаназия, на которую артист решился из-за тяжелых осложнений, развившихся после хирургического вмешательства.
Общество

Число участников «Движения Первых» в Рязани выросло до 41 тысячи человек

На сегодняшний день в Движении первых в Рязани состоят 41 тысяча молодых людей. Для сравнения, в начале текущего года эта цифра составляла около 34 тысяч человек.
Новости России

Девушке удалили ноготь после неудачного маникюра в Ставрополе

Палец начал нарывать, а затем из-под ногтевой пластины пошла кровь с гноем. Когда клиентка обратилась к мастеру с этой проблемой, та списала все на бытовой ушиб.
Общество

Миколог предупредил грибников об опасности «тихой охоты» во время бабьего лета

Главная проблема позднего лета и ранней осени заключается в том, что дефицит влаги кардинально меняет внешний вид лесных обитателей. Грибов становится не только меньше, но и их плодовые тела подвергаются деформации.
Происшествия

Женщину сбили на пешеходном переходе на улице Есенина в Рязани

На месте происшествия сразу же оказались неравнодушные прохожие. Они попытались оказать пострадавшей первую доврачебную помощь.
Медицина

В Рязани ребенок получил химический ожог глаза от клея

Ребенок получил химический ожог тканей вокруг правого глаза и кожи лица из-за попадания клея.
Власть и политика

Касимовский округ показал рекордную явку на местных выборах

С 18 по 20 сентября 2026 года состоялись шесть избирательных кампаний различного уровня, по итогам которых были полностью укомплектованы органы местного самоуправления.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье