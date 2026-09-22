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Политика

Зачем США нужна «сильная» Украина: политолог объяснил расчет Вашингтона

Алексей Самохин
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Соединенные Штаты активизировали переговорный процесс с Россией, чтобы не допустить критического истощения Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США активизировали переговорный процесс, чтобы спасти Украину от критического истощения и внутреннего коллапса», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, Вашингтон не заинтересован в поражении Киева. Американская сторона рассчитывает сохранить Украину как жизнеспособное государство, способное оставаться вызовом для России. «Для США Украина должна быть сильной, вооруженной и интегрированной с Западом страной», — объяснил Суслов.

На нынешнем этапе переговоров сложились два отдельных трека. Первый включает Россию, США и Украину. Второй связывает США, Украину и европейские страны. Суслов отметил, что в процесс активно включилась евротройка — Великобритания, Германия и Франция, которые фактически действуют заодно с Киевом.

«В результате сформировались два переговорных трека: Россия — США — Украина и США — Украина — Европа. Это усложняет процесс и снижает шансы на переговорный прорыв в краткосрочной перспективе», — считает политолог.

Появление двух параллельных треков заметно усложняет дипломатическую картину. Каждая сторона привносит собственные интересы и условия, а согласовать их одновременно становится сложнее. По мнению эксперта, именно это снижает вероятность быстрого прорыва в переговорах.

Особенность нового раунда переговоров в том, что американская сторона попыталась ускорить процесс. Спецпредставители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили не только Москву, но и Киев. Такой формат поездок эксперт называет попыткой Вашингтона одновременно вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Суслов подчеркивает, что позиция США строится на прагматичном расчете. Вашингтон не отказывается от поддержки Украины, но стремится избежать сценария полного коллапса украинского государства. Одновременно американская сторона ищет пути диалога с Москвой, понимая, что затяжной конфликт увеличивает риски для всех участников.

Дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от того, смогут ли два трека — с Россией и с Европой — синхронизироваться. Пока эксперты сходятся во мнении, что быстрого прорыва ждать не стоит, а сама многосторонность процесса становится дополнительным фактором неопределенности.

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