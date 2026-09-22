Рязанская область пережила ночь под угрозой атаки беспилотников

В Рязанской области сегодня ночью объявили беспилотную опасность. Уведомление РСЧС появилось в 23:41 21 сентября.
Жителям рекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам. При необходимости рязанцам рекомендовали обращаться по номеру 112.
В 01:41 РСЧС сообщила, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Отбой режима объявили в 02:37. Таким образом, предупреждение действовало почти три часа.
О последствиях действия беспилотников на территории Рязанской области в сообщении РСЧС не сообщается.