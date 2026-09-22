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Происшествия

Рязанская область пережила ночь под угрозой атаки беспилотников

Алексей Самохин
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В Рязанской области сегодня ночью объявили беспилотную опасность. Уведомление РСЧС появилось в 23:41 21 сентября.

Жителям рекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам. При необходимости рязанцам рекомендовали обращаться по номеру 112.

В 01:41 РСЧС сообщила, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Отбой режима объявили в 02:37. Таким образом, предупреждение действовало почти три часа.

О последствиях действия беспилотников на территории Рязанской области в сообщении РСЧС не сообщается.

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