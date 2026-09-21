Простуда без температуры: россияне жалуются на странную болезнь осенью

В России начался сезон простуд, и многие жалуются на странную картину: сильная боль в горле, насморк, ломота, а градусник показывает 36,6. Врачи предупреждают, что это ещё не эпидемия, всплеск заболеваемости впереди, пишет «Царьград».

Осень в центре страны началась с массовых заболеваний. Симптомы стандартные для ОРВИ, но главный признак, жар, у многих отсутствует. Специалисты объясняют это по-разному. Некоторые вирусы, например риновирусы и часть аденовирусов, часто протекают без высокой температуры. На реакцию организма влияют возраст и состояние иммунитета. Кроме того, многие пьют жаропонижающие «на всякий случай», и болезнь скрывается.

Врачи советуют смотреть не на цифру, а на самочувствие. Человек с лёгкой формой инфекции может чувствовать себя терпимо и при этом заражать других. Если есть слабость и признаки ОРВИ, лучше ограничить контакты и не ходить на работу.

Что делать дома: пить больше тёплой жидкости, проветривать комнату, высыпаться. Горло полоскать, нос промывать солевым раствором. Антибиотики при вирусной инфекции не помогут.

К врачу нужно идти, если через пять–семь дней лучше не стало, появилась одышка, боль в груди или сильная головная боль, а температура резко подскочила. Это возможные признаки осложнений.

По прогнозам врачей, первый подъём заболеваемости ждут в ноябре, следующий к началу декабря. Вторая волна гриппа придётся на конец февраля и март 2027 года. Рязанцам стоит заранее подумать о прививке и запастись солевыми растворами.

По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, за прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в регионе составило – 6459 человек. Среди заболевших жители Рязани составляют 72,1%.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы негриппозной этиологии, случаи COVID-19 не регистрировались.