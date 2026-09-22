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Политика

Массированный удар по Украине в ночь на 22 сентября: что известно

Алексей Самохин
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В ночь на 22 сентября украинские города подверглись комбинированной ракетно-дроновой атаке. Прилеты зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Киевской и Черниговской областях, сообщают местные паблики и мониторинговые ресурсы.

По предварительным данным, за 45 минут по Днепру, Кременчугу, Кривому Рогу и Павлограду выпустили около 30 ракет разных типов. Отдельные источники говорят о комбинированном ударе, в котором использовались беспилотники «Герань», а также ракеты Х-23, «Цирконы», «Оникс-М», «Калибры» и «Искандер-М». Цифры и виды вооружения пока разнятся в зависимости от источника, официального подтверждения нет.

В Днепре после атаки начался крупный пожар. Предварительно, удар пришелся по складским помещениям. Местные жители сообщают о звуках, похожих на вторичную детонацию, что может указывать на попадание в объект с боеприпасами или горючими материалами.

В Кривом Роге местные ресурсы пишут о прилетах баллистических ракет по промышленному предприятию. Власти Днепропетровской области подтвердили удары одновременно по трем городам региона, Днепру, Кривому Рогу и Павлограду. Новые взрывы также звучали в Павлограде и повторно в Днепре.

Среди возможных целей называют Криворожский металлургический комбинат, Павлоградский химический завод и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Эту информацию пока не подтвердили официально ни украинские, ни российские источники.

В Винницкой области также сообщают о прилете и начавшемся пожаре. В районе Усатово под Одессой, по данным местных пабликов, горят склады, дым виден на большом расстоянии. Telegram-канал SHOT пишет о пожаре в Одессе и Черноморске, где полыхают складские помещения «Новой почты».

В Броварах Киевской области после ночного удара, по сообщениям местных жителей, произошел блэкаут. Источники говорят о пожаре на складе и в хозяйственном здании в этом районе. В Черниговской области после ударов, предположительно, по электроподстанциям без света остались около 100 тысяч абонентов.

В Краматорске, по неподтвержденным данным, беспилотники ударили по пункту дислокации ВСУ и автозаправочной станции. 

Сообщение от Минобороны РФ о целях удара ожидается в ближайшее время. 

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