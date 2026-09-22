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Новости России

Губернатор Самарской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Алексей Самохин
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Ночью 22 сентября средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ», — написал глава региона.

По его словам, военные и мобильные огневые группы сбили десятки беспилотников. Атака была направлена на промышленные предприятия области.

Губернатор сообщил, что есть повреждения гражданских объектов. Пострадали частные дома и автомобили жителей. Оперативный штаб сейчас собирает полную информацию о масштабах и последствиях атаки.

Федорищев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Губернатор подчеркнул, что данные о происходящем будут поступать через проверенные каналы.

Отдельно глава региона напомнил о запрете публикации фото и видео с последствиями атаки беспилотников. «Не помогайте врагу!» — заявил он.

Ограничение на съемку последствий ударов БПЛА действует во многих регионах России, в том числе в Рязани, с начала специальной военной операции. Публикация таких материалов может дать противнику данные для корректировки последующих атак и оценки нанесенного ущерба. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Атаки беспилотников на территорию Самарской области фиксируются не впервые. Регион неоднократно становился целью ударов ВСУ из-за расположенных здесь промышленных и энергетических объектов. 

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