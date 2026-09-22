Губернатор Самарской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Ночью 22 сентября средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ», — написал глава региона.

По его словам, военные и мобильные огневые группы сбили десятки беспилотников. Атака была направлена на промышленные предприятия области.

Губернатор сообщил, что есть повреждения гражданских объектов. Пострадали частные дома и автомобили жителей. Оперативный штаб сейчас собирает полную информацию о масштабах и последствиях атаки.

Федорищев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Губернатор подчеркнул, что данные о происходящем будут поступать через проверенные каналы.

Отдельно глава региона напомнил о запрете публикации фото и видео с последствиями атаки беспилотников. «Не помогайте врагу!» — заявил он.

Ограничение на съемку последствий ударов БПЛА действует во многих регионах России, в том числе в Рязани, с начала специальной военной операции. Публикация таких материалов может дать противнику данные для корректировки последующих атак и оценки нанесенного ущерба. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Атаки беспилотников на территорию Самарской области фиксируются не впервые. Регион неоднократно становился целью ударов ВСУ из-за расположенных здесь промышленных и энергетических объектов.