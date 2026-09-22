В Рязани подорожает проезд по платному путепроводу. Изображение сгенерировано нейросетью
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 октября вырастет плата за проезд по платному путепроводу

Алексей Самохин
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Компания «Региональные платные дороги – Рязань» с 1 октября 2026 года повышает тарифы на проезд по платному путепроводу. Причина в плановой индексации, которую не проводили три года, и в выросших расходах на содержание дороги.

Для легковых машин высотой до 2,1 метра проезд подорожает до 45 рублей при оплате наличными или картой. Владельцы RFID-меток заплатят 29 рублей.

Для транспорта высотой от 2,1 до 2,6 метра тариф составит 85 рублей наличными или картой и 58 рублей по RFID-метке. Для самых высоких машин, от 2,6 метра и выше, проезд обойдется в 150 рублей без метки и в 87 рублей с меткой.

Бесплатный проезд по путепроводу сохранится для легковых автомобилей высотой до 2,1 метра. Ночью с 22:00 до 06:00 по направлению из города и до 06:30 в сторону города водители смогут проехать без оплаты. Из города в сторону Восточной окружной дороги бесплатный проезд идет по первой полосе, в обратном направлении, от Восточной окружной к выезду на М5 «Урал», по шестой полосе.

На сайте проекта объяснили, зачем понадобилось поднимать цены. 

«Рязанский путепровод был введен в эксплуатацию 13 лет назад и стал первым частным сооружением такого рода в России. За время эксплуатации стоимость обслуживания инженерных систем, затраты на электроэнергию для освещения и прочие расходы выросли почти вдвое», — говорится в сообщении.

Там же уточнили, куда идут собранные деньги. Доходы от платы за проезд направляют на содержание и ремонт путепровода, чтобы обеспечить безопасность движения и бесперебойную работу сооружения.

Путепровод в Рязани остается уникальным для России объектом: это первое частное сооружение подобного типа в стране. 

Рязанцам, которые пользуются путепроводом регулярно, стоит спланировать поездки заранее. Ночной бесплатный проезд остается доступным, а вот в дневное время с 1 октября придется платить по новым тарифам. Для тех, кто ездит часто, оформление RFID-метки поможет заметно сэкономить: разница с оплатой картой доходит почти до 40%.

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