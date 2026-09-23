Фото: УМВД России по Рязанской области
Новости Касимова

В Касимовском округе задержали воровку, обманувшую пенсионерку навозом

Алексей Самохин
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В Касимовском округе полицейские задержали 48-летнюю жительницу Касимова, которая обокрала 68-летнюю пенсионерку в деревне Ашуково. Женщина пробралась в дом через внутренний двор и похитила 10 тысяч рублей из шкафа на кухне. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

По данным полиции, хозяйка усадьбы днём занималась обрезкой яблок во дворе у фасада дома, готовила плоды для сушки. Закончив работу, она прошла через дом во внутренний двор и увидела незнакомую женщину. Та предложила купить самосвал навоза, получила отказ и быстро ушла через калитку.

Появление чужого человека насторожило пенсионерку, и она сразу проверила тайник на кухне. Из 15 тысяч рублей, которые хранились в шкафу под стопкой книг, на месте осталась только одна пятитысячная купюра.

Оперативники уголовного розыска прошли по дорожке, которой ушла незнакомка, и нашли на песчаной тропинке чёткие следы женской резиновой обуви. За огородами в деревне обычно никто не ходит, поэтому полицейские решили, что это следы преступницы.

По описанию внешности, которое дала пострадавшая, сыщики вышли на 48-летнюю жительницу Касимова. Ранее её уже судили за кражу из дома, тогда она тоже проникла через незапертую калитку во внутреннем дворе.

Женщину нашли и опросили. Она отрицала причастность к краже, но в её жилище полицейские заметили обувь с протектором, похожим на след с тропинки у дома пенсионерки. Позже вскрылись и другие детали, указывающие на её вину. Подозреваемую задержали, похищенные деньги изъяли.

По предварительным данным следствия, женщина заранее приехала в Ашуково, чтобы присмотреть дом для кражи. Увидев, что хозяйка занята обрезкой яблок у фасада, она решила, что внутренний двор свободен. Обойдя забор, злоумышленница нашла калитку, зашла в дом и быстро отыскала деньги. Одну купюру она специально оставила, чтобы запутать пенсионерку, а при случайной встрече во дворе придумала повод и поспешила скрыться.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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