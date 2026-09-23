Журова объяснила, почему Донбасс никогда не станет украинским

Украину ждёт глубокий экономический кризис и долговая кабала перед ЕС и США, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарий депутат дала изданию «Лента.ру».

По словам Журовой, нынешняя финансовая поддержка Киева со стороны западных партнёров не бесплатная. Она уверена, что за деньги, которые сейчас получает Украина, стране придётся расплачиваться зависимостью от ЕС и Америки. При этом, отметила депутат, расплачиваться будет не нынешнее поколение украинцев, а их дети и внуки.

«Наверное, [Украину ждет] глубокий экономический кризис и кабала, то есть зависимость от Европейского союза, от Америки. Я не верю, что люди просто так отдают деньги», — сказала Журова.

Депутат также усомнилась, что при таком экономическом состоянии Украину примут в Евросоюз. По её мнению, Киев в лучшем случае превратится в производственную базу для европейской экономики, а качество жизни украинцев от этого не выиграет.

«Я уверена, что вряд ли их возьмут в Евросоюз в таком состоянии. То есть они будут работать на Европу, а жить они будут, я не уверена, что здорово. Жители Евросоюза тоже скажут: «А с чего мы должны тянуть страну еще одну»?» — добавила Журова.

Отдельно парламентарий высказалась о статусе Донбасса. Она заявила, что регион никогда не вернётся под контроль Киева, а местные жители уже воспринимают себя частью России.

«Люди в любом случае на этих территориях тоже уже Украиной никогда не будут… Здесь люди, живущие уже на территории, себя чувствуют в России. Россия им помогает, и, конечно, здесь никуда уже не денешься, Донбасс уже не может быть украинским никак», — подчеркнула Журова.