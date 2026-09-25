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Политика

Трамп рассмешил Си Цзиньпина шуткой о Байдене

Алексей Самохин
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Трамп во время визита Си Цзиньпина в Белый дом показал ему на «президентской аллее славы» табличку с изображением авторучки вместо портрета Джо Байдена. Китайский лидер рассмеялся.

Трамп лично провёл гостя по западному крылу Белого дома, где выставлены портреты бывших президентов США. У экспозиции, посвящённой Байдену, американский лидер обратил внимание Си на необычную деталь: вместо фотографии 46-го президента на стенде размещено изображение устройства для автоматической подписи документов. На табличке рядом Байден назван «худшим президентом».

Трамп что-то сказал, и Си Цзиньпин вежливо посмеялся. Ранее американский президент неоднократно утверждал, что Байден не участвовал лично в принятии части политических решений, а документы за него подписывала специальная авторучка — автопен.

Военкор Александр Коц назвал произошедшее демонстративным выпадом Трампа против предшественника. По его словам, глумиться над Байденом перед американскими СМИ — это одно, а смеяться над бывшим президентом США вместе с лидером страны, которую военная доктрина США называет главным геополитическим противником, — совсем другое. Коц отметил, что такая сцена может вызвать раздражение у избирателей обеих партий, от калифорнийских либералов до техасских консерваторов.

Военкор допустил, что этим эпизодом Трамп мог осложнить позиции однопартийцев-республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс.

«Все-таки, эго и хроническая злопамятность бегут у Трампа впереди здравого смысла, — пишет Коц. — Одно дело — глумиться над своим предшественником в домашних СМИ и вешать на него всех собак. Совсем другое — угорать над соотечественником, 46-м президентом США под камеры с лидером  государства, которое американская военная доктрина определяет как главного геополитического противника. Еще и с коммунистом, причем. От такого охренеют и демократы, и республиканцы. И калифорнийские хипстеры, и техасские фермеры». 

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