В Рязани открыли зарядку для электромобилей на 150 кВт, первые 40 минут бесплатно

В Рязани на проезде Завражнова, 4 появилась быстрая зарядная станция для электромобилей. Её создало рязанское конструкторское бюро «Глобус», а время бесплатной зарядки составляет до 40 минут.

Станция стоит напротив самого КБ. Мощность комплекса 150 кВт, выходное напряжение доходит до 1000 В. Большинство электромобилей она заряжает до 80% за 20–30 минут. Три разъёма подходят для машин любых марок, заряжаться могут сразу несколько автомобилей, а мощность между ними станция распределяет сама.

О проекте рассказал глава администрации Рязани Борис Ясинский в преддверии Дня машиностроителя. Город помогает в реализации проекта. По словам главы, «Глобус» выпускает станции в России, и они внесены в реестр российской промышленной продукции. Проект идёт по государственной концепции развития электротранспорта.

«Такая инфраструктура со временем станет привычной частью нашей городской среды», — отметил Ясинский.