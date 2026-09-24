Рязанцы выберут деревни, куда в 2027 году придёт мобильный интернет

Жители Рязанской области могут до 8 ноября включительно проголосовать за подключение своих населённых пунктов к мобильному интернету и стабильной голосовой связи. Решить, где в первую очередь построят вышки в 2027 году, могут все, кому исполнилось 18 лет.

Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Голосование проходит в рамках федеральной программы Минцифры «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Такое голосование идёт с 2021 года. За это время связь появилась в 70 малых населённых пунктах Рязанской области. В 17 из них её провели по региональному проекту «Экономика данных». В этом году в регионе должны установить ещё девять базовых станций.

Проголосовать проще всего на портале Госуслуг, в разделе gosuslugi.ru/inet. Есть и бумажный способ: можно отправить обращение в Министерство цифрового развития РФ по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.

В письме нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и название населённого пункта, который стоит включить в список приоритетных. Если обращение коллективное, учтут голос каждого, кто под ним подписался.

Чем больше голосов наберёт деревня или село, тем выше шансы попасть в план подключения на 2027 год. Жителям, у которых пропадает сигнал даже во дворе, есть смысл собрать соседей и подать общее обращение до 8 ноября.