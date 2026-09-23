Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков сообщил об открытии в Рязанской области «Школы адаптивного картинга для ветеранов СВО»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где начал работу проект «Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО». Занятия будут проходить на картодроме «Атрон» в Секиотове.

Адаптивный картинг помогает ветеранам СВО восстанавливаться после тяжёлых травм. Подключаться к программе можно ещё во время лечения в стационаре, до протезирования. Такие занятия помогают вернуть физическую форму, справиться с тревогой и вновь почувствовать уверенность в своих силах.

Для развития этого направления есть всё необходимое. Один из крупнейших открытых картодромов в стране, опытные специалисты и тренеры, которые уже не первый год работают с бойцами. Работает один из лучших реабилитационных центров – «Сосновый бор», где создан центр адаптивных видов спорта.

«Вместе с председателем фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергеем Александровичем Фурсенко и Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно поможет развивать реабилитацию ветеранов и адаптивный спорт в регионе.Благодарю фонд «Защитники Отечества», ФМБА России, фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» и всех партнёров, которые помогли запустить проект», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Уже не по зубам: Коц увидел важный сигнал в ночном ударе по Киеву
Следующая статья
Долг по алиментам в 1,4 млн рублей обернулся принудительными работами для рязанца

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Чем занимается немецкая компания, почему ее производство оказалось под ударом и что это значит для украинского автопрома — коротко о главном.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Общество

Ушла из жизни журналист и фотохудожник Ольга Иордан 

Она стояла у истоков создания информационного агентства «7 новостей» — в той самой группе энтузиастов, которые первыми в Рязани сообщали жителям главные новости города и страны в сети Интернет.
Темы
Культура и события

В Рязани пройдёт V Фестиваль кино «Образ»

В субботу, 26 сентября 2026 года, в кинозале областной библиотеки им. Горького состоится юбилейный V Фестиваль рязанского кино «Образ».
Культура и события

В «Марко Молл» пройдет Фестиваль интеллектуальных видов спорта

Торгово‑развлекательный центр «Марко Молл» приглашает на Фестиваль интеллектуальных видов спорта, который объединит любителей логики и стратегии всех уровней подготовки — от новичков до опытных игроков.
Общество

В Рязанской области заработала «Карта укрытий»

Жителям Рязанской области стал доступен новый цифровой сервис — чат-бот «Карта укрытий».
Общество

Павел Малков обсудил сроки капремонта дорог в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального Правительства 22 сентября, где главной темой стал капитальный ремонт автодорог.
Интересное

Народные приметы 23 сентября, что нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников

Считалось, что собранная вовремя ягода убережёт двор от болезней и злых сил до следующего сезона.
Общество

В Рязани улицу Есенина перекроют на два дня

Ограничения вводятся 22 и 23 сентября с 10:00 до 15:00.
Общество

В Рязани стартовал всероссийский семинар о студенческих театрах

21–22 сентября Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина принимает всероссийский семинар, посвященный студенческим театрам.
Общество

Рязанцам объяснили, как не переплатить за поверку счётчиков

Цены на поверку сильно разнятся в зависимости от региона и компании.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье