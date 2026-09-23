Павел Малков сообщил об открытии в Рязанской области «Школы адаптивного картинга для ветеранов СВО»

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где начал работу проект «Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО». Занятия будут проходить на картодроме «Атрон» в Секиотове.

Адаптивный картинг помогает ветеранам СВО восстанавливаться после тяжёлых травм. Подключаться к программе можно ещё во время лечения в стационаре, до протезирования. Такие занятия помогают вернуть физическую форму, справиться с тревогой и вновь почувствовать уверенность в своих силах.

Для развития этого направления есть всё необходимое. Один из крупнейших открытых картодромов в стране, опытные специалисты и тренеры, которые уже не первый год работают с бойцами. Работает один из лучших реабилитационных центров – «Сосновый бор», где создан центр адаптивных видов спорта.