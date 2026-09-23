Долг по алиментам в 1,4 млн рублей обернулся принудительными работами для рязанца

Суд вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю Рязанского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Мужчину осудили за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый является трудоспособным гражданином и имел реальную возможность трудоустроиться для исполнения своих родительских обязанностей. Несмотря на это, он систематически игнорировал требования судебного акта и не перечислял положенные средства. В результате его бездействия общая сумма накопленной задолженности по алиментам превысила 1,4 миллиона рублей.

Учитывая позицию государственного обвинителя и обстоятельства дела, судья назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на 7 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном центре с обязательным привлечением к труду.