Мотоциклист без прав пострадал в ДТП с автомобилем на улице Горького в Рязани

Во вторник, 22 сентября, в центре Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Авария случилась примерно в 12:40 в районе дома №15 по улице Горького.

По предварительным данным, 29-летний житель Рязанского муниципального округа, управлявший мотоциклом «Рэйсер», не имел права управления транспортным средством. Он столкнулся с автомобилем «Митсубиси», за рулем которого находился 39-летний местный житель.

В результате удара водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, за последние 24 часа в регионе было зарегистрировано пять аварий с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Еще 44 дорожных инцидента обошлись только материальным ущербом для владельцев транспортных средств.

Помимо этого, инспекторы дорожно-патрульной службы зафиксировали 247 нарушений правил дорожного движения. Среди них выявлен один факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один случай отказа от прохождения медицинского освидетельствования, а также один факт повторного вождения в нетрезвом виде.