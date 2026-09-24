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Новости России

Уфологи рассказали о красных НЛО в небе над Угличем

Алексей Самохин
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Красные объекты, замеченные в небе над Угличем, могут оказаться крайне редким аномальным явлением. Такое предположение высказали уфологи Юрий Григорьев и Анна Ажажа в беседе с «Абзацем».

По словам специалистов, если яркие точки действительно двигались хаотично, внезапно замирали, а затем выстраивались параллельно и начинали вращаться, это может свидетельствовать о попытке привлечь внимание к неким важным событиям в регионе. 

«Но для точного вывода нужно собрать больше информации, потому что такие явления встречаются крайне редко», — отметили они.

Уфологи подчеркнули, что для определения природы объектов необходимы дополнительные данные: скорость движения, траектория, высота и место зависания. Резкие перемещения, остановки и вращение могут указывать на необычное явление, однако не позволяют сделать однозначный вывод.

«Красные НЛО обычно являются большой редкостью. Если такие объекты проникают из другого пространства, то сначала они как будто прожигают его – и появляется красный или оранжевый ореол. Но, чтобы они были красными и в плазменном виде витали над землей, это очень редкое и аномальное явление», – заключили эксперты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что местные жители якобы видели красные объекты в небе над Угличем. По их словам, около 25 минут яркие точки меняли направление, зависали в воздухе, а затем выстраивались параллельно и вращались.

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